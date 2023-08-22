В Швейцарии беженцев могут размещать в подвалах: критически не хватает мест

Раньше это было запрещено. Но жилья для переселенцев в Швейцарии не хватает, поэтому рассматривают радикальные решения.

В швейцарском кантоне Ааргау разрешили размещать беженцев в подвалах. Решение было принято из-за дефицита мест в муниципальных центрах. В каких условиях будут проживать люди – дальше в материале.

К теме Финансовый портрет Швейцарии: сколько стоит аренда жилья, продукты и проезд внутри страны

Беженцев из Украины стало больше

Жилищный кризис в Швейцарии усилился, ведь в страну стало прибывать больше переселенцев из Украины. Раньше запрещалось расселять беженцев в подвальных помещениях, но сейчас это допускается как временное решение проблемы. Переселенцы будут жить в обустроенных подвалах, пока в кантоне не организуют дополнительные центры для беженцев.

Весной количество беженцев несколько уменьшилось. Сейчас мы получили волну миграции, много людей из Украины, случаи воссоединения семей и несовершеннолетних без сопровождения,

– рассказала руководительница социальной службы кантона Ааргау Пиа Мария Бруггер.

Непростая ситуация с жильем для переселенцев складывается и в других кантонах Швейцарии. В некоторых из них, например, в Цюрихе или Берне, просто обязали муниципалитеты увеличить квоты на распределение просителей убежища.

Решение Ааргау поселить беженцев в подвальных помещениях может вызвать негативную реакцию и критику правозащитников. Но альтернативы у кантона пока нет.

Украинцев поселяют в "селах-призраках" Германии

Между тем, в Германии украинцев размещают в населенных пунктах, которые должны были сносить, а жителей оттуда уже выселили. Но теперь в заброшенных деревнях предоставили жилье для украинских беженцев. Пока здесь нет магазинов, аптек и врачей. Сейчас переселенцев в федеративной земле Северный Рейн-Вестфалия расселяют неподалеку от действующих угольных карьеров Инден, Гамбах и Гарцвайлер.

Но украинцы не жалуются. Говорят, главное, что есть свет, вода и отопление. А также интернет и мобильная связь, чтобы позвонить домой. Еженедельно сюда приезжают представители местных властей и помогают беженцам с документами.

Распределение украинцев в федеральные земли и коммуны Германии происходит по квотам. Выбрать место убежища самостоятельно невозможно, а название населенного пункта, куда поедут украинцы, генерируется автоматически в информационном центре LEA.