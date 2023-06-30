Украинцам продлили бесплатный проезд в еще одной европейской столице

Украинские беженцы смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом в столице Латвии – Риге – до конца 2023 года.

Решение о продлении бесплатного проезда для украинцев приняла Рижская дума. Льготы будут доступны тем, кто зарегистрировался в Центре поддержки Риги и проживает в столице.

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Льгота до конца года

Бесплатный проезд будет действовать в трамваях, троллейбусах и автобусах. Чтобы получить 100% скидку до конца 2023 года, нужно ввести электронный ваучер в автомате с билетами. Они обычно находятся на остановках или в торговых центрах.

Также получить скидку можно прямо в Рижском центре поддержки. Он находится по адресу ул. Амату, 4. Карточку для проезда вам выдадут прямо там.

Подготовьте следующие документы:

удостоверение личности;

документ, подтверждающий ваш идентификационный номер;

персональный электронный билет или карту жителя Риги, если вам ее уже выдавали.

Украинцам, которые в Риге уже оформили студенческую карту, не нужно никуда обращаться. Они могут продолжать бесплатно пользоваться городским транспортом.

Скидка на проезд в Праге

что контролеры в общественном транспорте могут проверять проездные документы как у граждан Латвии, так и у переселенцев. Поэтому следует быть всегда готовым к проверке, чтобы не получить штраф.

Раньше льготный проезд в общественном транспорте для украинцев продолжили в Праге. Скидка будет действовать до 30 сентября 2023 года. Граждане Украины в Праге могут приобрести проездные по сниженной цене: