Сколько украинцев хотят остаться жить в Польше: опрос

По данным Национального банка Польши, процент украинских беженцев, желающих остаться в стране, навсегда только растет. Ранее украинцы в основном выбирали Польшу для сезонных работ. Но война изменила все.

Весной 2022 16% украинских беженцев заявляли, что готовы остаться в Польше на постоянной основе. А уже в ноябре о своем желании окончательно переехать говорят 20% украинцев. Кажется, что этот рост – незначительный, только на 4%. Но на самом деле это не так. Как может измениться Польша после волны беженцев из Украины, расскажем в материале.

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Как война повлияла на миграцию

В начале полномасштабной войны большинство украинцев вообще не понимали, как надолго они останутся в Польше. Поэтому возрастание интереса украинцев к окончательному переезду имеет большое значение.

В исследовании Нацбанка Польши подчеркивают, что война в Украине изменила цикличный характер миграции на устойчивый. Раньше украинцы ехали в соседнюю страну на работу и обучение. Теперь – чтобы искать убежище.

Исследование проводилось не только среди украинцев, которые убегали от войны. Опросили также трудовых мигрантов, которые находились в Польше еще до полномасштабного вторжения. И здесь процент тех, кто хочет остаться в стране навсегда, тоже возрос. В 2020 году всего около 25% украинцев (именно среди трудовых мигрантов) заявляли о готовности остаться в Польше навсегда. А в ноябре 2022 года – более 50%.

По данным эксперта Центра восточных исследований Войцеха Конончука, если указанные прогнозы оправдаются, то уже через 10 лет население Польши в результате притока украинцев вырастет на 1 миллион граждан.

Вернутся ли украинцы домой после войны

Более половины опрошенных беженцев (56%) планирует вернуться в Украину. Но только если война закончится быстро. Что касается экономических мигрантов, они настроены иначе – уезжать готовы только 25%. Среди главных причин возвращения в Украину беженцы назвали тоску по семье и веру в завершение войны. Менее популярны были такие варианты ответа: обучение детей в украинской школе и отсутствие работы в Польше.