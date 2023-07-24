Почему украинцы в Польше теряют статус PESEL UKR: четыре ключевые причины

Украинские беженцы в Польше часто жалуются на отмену временной защиты. Особенно тогда, когда возвращаются после поездки в Украину.

Эксперты миграционной платформы EWL рассказали о причинах, по которым украинцев лишают статуса PESEL UKR. А вместе с ним беженцы теряют ряд льгот и пособий. Но этих проблем можно избежать. Как именно – расскажет 24 Канал.

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Необходимо фиксировать даты выезда и въезда

Украинцы, желающие получить временную защиту в Польше, должны подать заявление на оформление PESEL UKR. Это нужно сделать в течение 30 дней после пересечения границы. С этим статусом они могут покидать Польшу не более чем на 30 дней за один выезд. Если нарушить эти сроки, статус UKR будет аннулирован, а вместе с ним – все социальные выплаты.

Эксперты миграционной платформы EWL рекомендуют при каждом пересечении украино-польской границы просить пограничников ставить штампы в загранпаспорт. Также необходимо отображать электронный документ в мобильном приложении Diia.pl.

Так будет легче доказать, что пребывание за пределами Польши составляет менее 30 дней. Это уменьшит риск потери временной защиты и социальных выплат,

– объясняет руководитель отдела легализации EWL Мария Кузенко.

Четыре главных причины потери PESEL UKR:

Выезд за границу Польши более чем на 30 дней;

Смена документов, если украинец не уведомил об этом Управление социального страхования ZUS в Польше;

Игнорирование запросов ZUS. Управление соцстрахования может звонить или писать, чтобы проверить, находится ли человек с временной защитой в Польше. Такие запросы не следует оставлять без ответа;

Получение временной защиты в другой стране.

Если этих нарушений не было, но статус UKR был аннулирован, необходимо обратиться в ближайшее управление гмины и написать заявление. С собой нужно иметь паспорт и PESEL, а также точные даты выезда и въезда в Польшу.

Детальнее о том, как восстановить утраченный статус PESEL UKR читайте в этом материале.

При длительном выезде в другую страну отказываться от номера PESEL UKR не нужно. Но следует предварительно приостановить финансовую помощь в Польше через Управление социального страхования ZUS. Иначе придется вернуть выплаченные деньги.