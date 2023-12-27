Где остановиться на ночь в Варшаве: бесплатный хаб для женщин с детьми

Украинские беженцы продолжают прибывать в Европу в поисках убежища. Многие из них едут через Варшаву в польские города или другие европейские страны. Столица Польши – мощный логистический центр для украинских переселенцев в ЕС.

Но не все знают, что в Варшаве есть Центр, где женщины с детьми могут бесплатно остановиться на сутки, сообщает 24 Канал. Подробности об этом важном месте рассказала миграционная платформа EWL.

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Ночлег в Варшаве бесплатно

Украинские женщины, прибывающие в Варшаву, могут бесплатно отдохнуть и заночевать в круглосуточном Пункте матери и ребенка. Он расположен на автобусном вокзале Варшава Заходня (Warszawa Zachodnia).

Этот центр был открыт в начале полномасштабного вторжения, чтобы помогать беженцам из Украины. Его запустил Фонд мигрантов на рынке труда EWL при поддержке столичного мазовецкого воеводы и UNICEF. С этого времени Пункт матери и ребенка принял около 90 тысяч беженцев из Украины.

Какие условия предлагают украинкам с детьми

Уже прошло почти 2 года с момента открытия, но убежище продолжает работать как хаб для украинок с детьми. Они едут через Польшу в страны Европы или возвращаются в Украину. Здесь можно бесплатно остановиться на один день. Для этого обустроили помещение на 50 кроватей.

Для детей здесь была подготовлена игровая комната. В Пункте матери и ребенка можно попить чай, разогреть еду, подключиться к бесплатному интернету и взять нужную детскую одежду. А на рождественские праздники всем малышам раздавали сладости.

В декабре-январе оживляется движение между Украиной и странами ЕС – женщины с детьми едут в Украину на Рождество или, напротив, опасаясь ракетных атак и блекаутов, уезжают из Украины. Многие останавливаются в Пункте на несколько часов в ожидании пересадки.

Не все могут позволить себе отель, особенно, когда пересадка длится несколько часов. А ждать с детьми на вокзале в мороз тяжело. Поэтому наш Пункт продолжает работать, принимая в эти дни ежедневно 40 – 50 человек,

– объяснила глава Фонда мигрантов на рынке труда EWL Мария Кузенко.

Волонтеры Центра также могут помочь с приобретением билетов или предоставить консультацию по легализации в Польше.

В Польше закрываются "Голубые точки"

Пункт матери и ребенка в Варшаве расположен на втором этаже автовокзала Варшава Заходня (Warszawa Zachodnia, al. Jerozolimskie, 144).

ЮНИСЕФ прекращает работу центров помощи беженцам из Украины. "Голубые точки" – это пункты, где переселенцы могли получить консультацию и помощь. Их закроют по всей Польше до 31 декабря 2023 года.

"Голубые точки" появились в марте 2022 года на польских вокзалах, возле пунктов выдачи помощи и в центрах размещения беженцев. Здесь украинцы могли получить психологическую поддержку, консультацию и всю необходимую информацию о приюте, транспорте, здравоохранении и образовании.