Жилья для украинцев не будет: в стране ЕС отменили строительство домов для беженцев

В Нидерландах передумали строить жилье для сотен украинских переселенцев. Против этого выступили местные жители.

Еще недавно в Нидерландах планировалось построить большой центр приема для украинских беженцев. Но строительство отменили. Почему изменили свое решение – читайте дальше.

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Правительство не предоставило финансирование

Построить временные дома для размещения переселенцев планировали в городе Пюрмеренд. Там могли расселить до 1 500 человек. Но принимать такое количество беженцев не захотели местные жители.

Несколько сотен домов между Пюрмерендом и Илпендамом хотели построить в муниципалитете. Украинские беженцы смогли бы жить там 10 – 15 лет. Но финансирование проекта не согласовало правительство.

Нам сказали, что бизнес-кейс, который мы подали, не финансируется правительством. Это делает место приема такого размера непрактичным,

– рассказали в муниципалитете Пюрмеренда.

Против приема новых беженцев активно выступили местные жители. Петиция против открытия масштабного центра для беженцев собрала 10 тысяч подписей всего за 2 недели. В нидерландском городе проживает около 80 тысяч человек.

Наши дети не могут получить дом. Некоторые вынуждены жить с родителями до старости. Для тех, кому нужна неотложная помощь, нет такой необходимости,

– цитируют местные нидерландские СМИ.

В муниципальном совете также сомневались по поводу этого строительства. Дополнительная проблема в том, что врачи общей практики очень перегружены в этом регионе.

В правительстве так и не обосновали свой отказ в финансировании жилья для украинцев. В муниципалитете Пюрмеренда были удивлены таким решением, ведь власти постоянно призывают регионы срочно создать возможности для приема беженцев.

В Нидерландах значительно возрос поток беженцев и жилья катастрофически не хватает. Приюты для экстренного размещения заполнены на 99,3%. Сейчас в Нидерландах проживают 102 тысяч украинцев. 83 тысячи из них поселились в муниципальных приютах.

Все чаще украинцы, которые едут в Нидерланды, ранее проживали в других странах Европы. Они прибывают на новое место с намерением найти работу. Какие условия трудоустройства в Нидерландах и какие вакансии здесь предлагают для украинцев — читайте в этом материале.