Гривну в евро: украинские беженцы в Латвии получили возможность обмена

Латвия стала одной из стран, предоставивших временное убежище украинцам. Убегая от войны, люди взяли с собой только самое необходимое, очевидно, деньги — входят в этот список.

Украинцы в Латвии могут обменять гривну на евро

К сожалению, не везде в Европе можно обменять гривны на иностранную валюту, например евро. Впрочем, с 5 сентября беженцы из Украины получили подобную возможность в Латвии. Об этом договорились с Национальным банком Украины и Банком Латвии.

Читайте также Один из городов Польши готовит бесплатное жилье для украинских беженцев

Так, с 5 сентября украинцы, вынужденно выехавшие в Латвию из-за войны в Украине, могут без комиссии обменять наличную гривну на евро.

Провести операцию обмена можно в отделениях AS Industra Bank и AS Rietumu Banka в 6 городах Латвии.

В обмен принимаются банкноты номиналом от 100 до 1000 гривен, купюры низшим номиналом и монеты не обменивают. Также обмену не подлежат значительно изношенные или поврежденные купюры.

В то же время, существует лимит по обмену средств в рамках соглашения. Так, один человек сможет обменять до 10 000 гривен.

Отмечается, что обмен осуществляется по фиксированному курсу, который определил украинский Нацбанк. Информацию о курсе еженедельно обновляют на официальных вебсайтах Банка Латвии, AS Industra Bank и AS Rietumu banka.