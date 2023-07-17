Канада позволит украинцам получить статус постоянного жителя: условия новой программы

Стать постоянными жителями Канады смогут украинцы, имеющие в стране одного или нескольких родственников. Тем, кто находится под временной защитой вместе с семьей, разрешат остаться в Канаде навсегда.

Правительство Канады запустит новую иммиграционную программу для украинских беженцев. Она позволит украинцам с родственниками в Канаде получить статус постоянного жителя.

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Постоянное проживание для украинцев

Право на воссоединение предоставят украинцам, проживающим в Канаде с временной защитой и имеющим в стране одного или нескольких членов семьи. К статусу родственников среди граждан Канады относятся: муж или жена, родители, бабушки, дедушки, братья и сестры, а также дети и внуки.

Мы продолжаем оказывать непоколебимую поддержку семьям, разделенным конфликтом, в том числе посредством программы воссоединения семей. Она поможет украинским семьям оставаться вместе, восстанавливая свою жизнь в новых общинах в Канаде,

– заявил министр иммиграции страны Шон Фрейзер.

Министр иммиграции Канады объявил о новой программе для украинцев / Фото Sean Kilpatrick (THE CANADIAN PRESS)

Новая программа для постоянного проживания украинцев будет запущена 23 октября этого года. Ближе к этому времени правительство страны обещает предоставить более подробную информацию беженцам. Податься на программу можно будет в течение одного года. Участие абсолютно бесплатное.

Поддержка Канады

За время действия канадско-украинского разрешения на экстренные поездки (CUAET) временное убежище в стране получили более 166 000 украинцев. В рамках этой программы беженцы могут работать и жить в Канаде в течение трех лет. Страна оказала максимальное содействие, чтобы все они как можно скорее получили визу и помощь.

Украинцы, которым разрешили въезд в Канаду по программе CUAET, могут посетить страну до 31 марта 2024 года. После этого к ним будут применяться стандартные иммиграционные меры для граждан других стран мира.