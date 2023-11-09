Одна из стран ЕС стремительно теряет украинских беженцев: детали

В Эстонии резко снизился поток беженцев из Украины. С лета значительно уменьшилось количество украинцев, которые просили в стране убежище.

Государство даже начало закрывать пункты временного размещения для беженцев. За прошедшую неделю в Эстонию приехало менее 50 украинских граждан.

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В Эстонию едет гораздо меньше украинцев

Разница колоссальная: прошлой весной каждый день через пункт пропуска в Нарве в страну прибывали до 300 украинцев.

Количество беженцев резко упало, и, согласно сегодняшней информации, прибыло ноль людей, а предыдущие дни были в основном такими же, максимум два человека,

– заявила директор Нарвского департамента соцстрахования Кристи Мюрк.

Нет посетителей и в информационном пункте для украинцев. За неделю только два человека обратились туда за помощью. И даже они планировали не оставаться в Эстонии, а уехать в Норвегию.

Актуально ли социальное жилье для украинцев в Эстонии?

Департамент социального страхования (SKA) сразу по прибытии предлагает украинским беженцам временное жилье на первое время. С февраля 2022 года эта организация подыскала размещение для 25 тысяч человек, но сейчас эта помощь актуальна только для нескольких человек. Поэтому предоставление жилья для украинцев будет постепенно прекращаться.

Цель в том, чтобы к концу года мы вернулись в привычный распорядок. Это означает, что мы продолжим предоставлять услуги по размещению для лиц, которые просят международную защиту, но это будет в центрах размещения в Вао и Вягева,

– объяснила руководитель миграционной команды SKA по кризисному управлению Лиис Палоотс.

Когда Россия усиливала обстрелы тыловых городов и гражданской инфраструктуры, поток людей в Эстонию был более интенсивным. Поэтому власти государства готовы к тому, что ситуация может повториться этой зимой. Если количество беженцев из Украины снова вырастет, их готовы принять и разместить в Эстонии.

Сейчас в Эстонии проживает 36 тысяч украинцев со статусом временной защиты. Страна продлила их пребывание до 2025 года.

В некоторых странах ЕС количество беженцев растет

К примеру, в Нидерландах. Здесь поток искателей убежища не прекращается и становится только более интенсивным. Многие из вновь прибывших беженцев ранее проживали в других странах Европы.

Поток людей настолько велик, что мест в приютах уже не хватает. Локации для экстренного размещения заполнены на 99,3%. В Нидерландах проживают 102 тысячи украинцев, из них 83 тысячи – в муниципальных приютах.

Украинцы из других стран приезжают сюда в поисках работы: среди них значительно увеличилось количество трудоспособных мужчин.