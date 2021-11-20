Украинцы в Италии снова смогут обменивать украинское водительское удостоверение на итальянское

Кабинет Министров Украины утвердил Соглашение с Правительством Италии о взаимном признании и обмене водительских удостоверений. Соглашение вступит в силу примерно через два месяца.

Взаимное признание и обмен водительских удостоверений были согласованы 17 ноября 2021 года. О завершении процедуры сообщило Посольство Украины в Италии.

Читайте также Как получить карту побыту в Польше: эксперт ответила на самые распространенные вопросы

Подробнее о сделке

Подписанный документ вступит в силу через 60 дней с даты получения договорными сторонами последнего письменного уведомления о выполнении ими внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Соглашения. Об этом говорится в сообщении посольства.

Итак, граждане Украины и Италии, легально проживающие на территории этих обеих стран, снова смогут обменять свои водительские права без сдачи теоретических и практических экзаменов и без затрат на их оплату. Такая возможность у них будет уже с начала 2022 года. Это касается таких категорий граждан:

легально проживающих в Италии;

резидентов страны (менее 4 лет);

лиц, имеющих действительные украинские водительские удостоверения.

Если продолжительность резиденции человека в Италии составляет более 4 лет, ему нужно будет обратиться в автошколу или Motorizzazione civile (представительство Гражданской моторизации) и сдать соответствующие теоретические и практические экзамены.