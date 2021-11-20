Украинцы в Италии снова смогут обменивать украинское водительское удостоверение на итальянское
Источник:Украинская газета. ИТ
Кабинет Министров Украины утвердил Соглашение с Правительством Италии о взаимном признании и обмене водительских удостоверений. Соглашение вступит в силу примерно через два месяца.
Взаимное признание и обмен водительских удостоверений были согласованы 17 ноября 2021 года. О завершении процедуры сообщило Посольство Украины в Италии.
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Подробнее о сделке
Подписанный документ вступит в силу через 60 дней с даты получения договорными сторонами последнего письменного уведомления о выполнении ими внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Соглашения. Об этом говорится в сообщении посольства.
Итак, граждане Украины и Италии, легально проживающие на территории этих обеих стран, снова смогут обменять свои водительские права без сдачи теоретических и практических экзаменов и без затрат на их оплату. Такая возможность у них будет уже с начала 2022 года. Это касается таких категорий граждан:
- легально проживающих в Италии;
- резидентов страны (менее 4 лет);
- лиц, имеющих действительные украинские водительские удостоверения.