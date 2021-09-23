Украинцы в Италии не получают ответа на заявления о легализации: сколько запросов рассмотрено
Источник:Украинская Газета. ИТ
Больше года тысячи украинцев ждут ответа на их заявления о легализации проживания и работы в Италии. Сейчас только 34% заинтересованных получили положительный ответ.
Для большинства трудовых мигрантов вид на жительство в Италии так и остается недостижимым. А тем, кто ожидает рассмотрения заявления, советуют набраться терпения.
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Состояние рассмотрения заявлений на легализацию
Известно, что украинцы в Италии подали 207 000 заявлений на легализацию. Из них было рассмотрено только 71 000 заявлений.
Приняли за последнее время 60 000 заявлений, а отклонили – около 11 000. Как правило, причинами для отклонения были несоответствие реквизитов или отказ работодателей.Интересно, что за каждую из представленных заявлений было внесено значительное сумму и контрибуты, которые не возвращают в случае отказа.
Что делать тем, кто ожидает легализации
Те кто ожидает легализации, должны учитывать недавно введенную обязанность наличия "зеленого паспорта" для сиделок и работников сектора домашнего хозяйства.
До вызова в Префектуру человек должен оставаться в Италии. Покидания пределов страны даже на короткий срок может негативно повлиять на решение. Улететь в Украину прямым рейсом можно будет уже после подачи заявления на получение вида на жительство.
Следует внимательно следить за сообщениями, которые будут приходить на адрес электронной почты, указанной при подаче заявления.
В период ожидания на согласование легализации работник имеет право сменить работодателя. Однако, для подписания контракта на работу, в префектуру следует появиться с работодателем, который подавал запрос.
Кроме того, работник может получить медицинскую карту (tessera sanitaria) и пользоваться государственным медицинским обслуживанием.
Чтобы проверить состояние рассмотрения заявления, нужно следить за сайтом Министерства Внутренних Дел Италии. Доступ в личный кабинет может быть у работодателя или посреднической компании.