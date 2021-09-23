Украинцы в Италии не получают ответа на заявления о легализации: сколько запросов рассмотрено

Больше года тысячи украинцев ждут ответа на их заявления о легализации проживания и работы в Италии. Сейчас только 34% заинтересованных получили положительный ответ.

Для большинства трудовых мигрантов вид на жительство в Италии так и остается недостижимым. А тем, кто ожидает рассмотрения заявления, советуют набраться терпения.

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Состояние рассмотрения заявлений на легализацию

Известно, что украинцы в Италии подали 207 000 заявлений на легализацию. Из них было рассмотрено только 71 000 заявлений.

Приняли за последнее время 60 000 заявлений, а отклонили – около 11 000. Как правило, причинами для отклонения были несоответствие реквизитов или отказ работодателей.

Что делать тем, кто ожидает легализации

Интересно, что за каждую из представленных заявлений было внесено значительное сумму и контрибуты, которые не возвращают в случае отказа.

Те кто ожидает легализации, должны учитывать недавно введенную обязанность наличия "зеленого паспорта" для сиделок и работников сектора домашнего хозяйства.

До вызова в Префектуру человек должен оставаться в Италии. Покидания пределов страны даже на короткий срок может негативно повлиять на решение. Улететь в Украину прямым рейсом можно будет уже после подачи заявления на получение вида на жительство.

Следует внимательно следить за сообщениями, которые будут приходить на адрес электронной почты, указанной при подаче заявления.

В период ожидания на согласование легализации работник имеет право сменить работодателя. Однако, для подписания контракта на работу, в префектуру следует появиться с работодателем, который подавал запрос.

Кроме того, работник может получить медицинскую карту (tessera sanitaria) и пользоваться государственным медицинским обслуживанием.

Чтобы проверить состояние рассмотрения заявления, нужно следить за сайтом Министерства Внутренних Дел Италии. Доступ в личный кабинет может быть у работодателя или посреднической компании.