Украинцы в Италии: могут ли нелегальные работники получить разрешение на проживание

28 марта 2022 , 15:24
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Источник:

Украинская Газета. ИТ

Италия заявила, что будет поддерживать граждан Украины во время войны. Всестороннюю помощь получают беженцы. Однако люди, оказавшиеся в Италии раньше, интересуются, доступны ли бонусы для них.

Работники, выехавшие в Италию задолго до военных действий и находящиеся там нелегально, хотят знать, могут ли они сейчас получить легализацию по упрощенной процедуре. Ответ на этот вопрос дала квестура города Бреши.

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Могут ли нелегалы ​​в Италии получить вид на жительство в связи с войной

"Вид на жительство для временной защиты в соответствии со статьей 20 TUI, может быть выдано только гражданам Украины и членам их семей, проживавшим в Украине до 24 февраля 2022 года и выехавшим из Украины после 24 февраля 2022 года, а также лицам без гражданства и гражданам третьих стран, которые имели статус международной защиты в Украине до 24 февраля 2022 года", – говорится в объяснении.  

Следовательно, по состоянию на сегодняшний день подавать заявление на получение вида на жительство для временной защиты могут только те, кто выехал из Украины после 24 февраля. Все остальные должны ждать будущих сообщений.

Автор: Орися Біленька