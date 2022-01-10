Украинцы в Испании провели фестиваль вертепа: атмосферное видео

В испанском городе Аликанте община Христа-Спасителя УГКЦ во второй раз провела фестиваль украинского рождественского вертепа. На событие прибыли украинцы из ряда испанских городов.

Об этом говорится на странице информационного ресурса Украинской Греко-Католической Церкви. Фестиваль планируют сделать ежегодным.

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Подробнее о фестивале вертепов в Испании

Мы собираемся так, чтобы отпраздновать Рождество большой украинской христианской семьей и чтобы мы не забывали наши славные христианские традиции,

– высказался отец Василий Халак, настоятель общины Христа-Спасителя УГКЦ в Аликанте и организатор фестиваля.

В фестивале приняло участие 260 человек. Прибыли украинцы из Мурсии, Торревьехи, Аликанте, Валенсии, Сантандер и представители Союза украинской молодежи из Мадрида.

Кроме того, фестиваль посетил викарий для украинцев в Испании – отец Андреас Мартинес Эстебан. Он специально прибыл из Мадрида, чтобы быть гостем на празднике и возглавить Богослужение для украинских греко-католиков. Викарий отметил, что его тронули традиции украинцев и то, как люди их хранят на чужбине. В частности, гостю понравилось, что все участники действа были в национальной одежде.

Кстати, мероприятие состояло из двух частей: показов вертепов в украинском стиле и литургии на следующий день в городе Аликанте.

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