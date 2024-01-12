Планы Ирландии: планирует ли правительство возвращать украинских беженцев домой

Украинские беженцы не будут возвращаться из Ирландии, пока в Украине не завершится война. Об этом четко заявил премьер-министр Лео Варадкар.

Лидер ирландского правительства ожидает, что Евросоюз продолжит статус временной защиты для украинцев, если это будет необходимо. Условия пребывания для украинцев в Ирландии изменились. Чего ждать беженцам, получившим защиту на острове – читайте дальше.

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Ирландия позволит остаться до конца войны

Срок действия Директивы ЕС о временной защите людей, убегающих от войны в Украине, истекает 4 марта 2025 года. Однако Европейский Союз может принять новое решение о поддержке украинских беженцев в будущем.

Премьер-министр Ирландии подчеркнул, что ни одного переселенца из Украины не будут отправлять обратно, пока у них дома идет война.

Я не могу себе представить отправку кого-нибудь обратно в Украину, пока война не закончится, пока это не станет безопасно. Очевидно, что есть некоторые части страны, где война бурлит каждый день, есть другие части страны, периодически подвергающиеся ракетным обстрелам,

– заявил Лео Варадкар.

Комментарий ирландского премьера появился из-за заявлений другой политической представительницы Ирландии – главы одной из партий Мэри Лу Макдональд. Она озвучила мнение, что украинцам, не имеющим базовой работы, не следует автоматически разрешать оставаться в Ирландии по истечении срока действия директивы ЕС.

Поэтому Лео Варадкар должен был подчеркнуть то, что в Украине сейчас нет ни одного полностью безопасного города. Ведь тыловые регионы тоже страдают от ракетных обстрелов.

Ирландия изменила условия для украинцев

с февраля 2022 года Ирландия приняла более 100 тысяч беженцев. Примерно 20 тысяч украинцев за все это время вернулись домой.

Сейчас страна принимает меры по уменьшению потока новых беженцев из Украины из-за жилищного кризиса. В частности, были сокращенные выплаты новоприбывшим и ограничена продолжительность бесплатного проживания.

Если точнее, то недельные выплаты для новоприбывших украинцев снизились с 220 евро до 38 евро в неделю. Находиться же в государственном жилье в Ирландии разрешено только в течение 90 дней. Далее украинцы должны найти место жительства и арендовать его самостоятельно.