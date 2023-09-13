Украинские беженцы в Ирландии начали получать письма об экстрадиции: детали

Фейковые письма об экстрадиции разослали украинским беженцам в Ирландии. О чем именно там идет речь и зачем их распространяют?

Беженцев в Ирландии удивили письма об экстрадиции в Украину. Их отправляли якобы от имени Министерства юстиции страны.

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Такие письма – фейк

В этих поддельных письмах сказано, что украинцев могут экстрадировать в Украину для службы в ВСУ. В Министерстве юстиции Ирландии предупреждают, что эти рассылки не имеют ничего общего с реальностью и полностью неправдивы.

Некоторые украинцы получили письма, в которых говорится, что министерство якобы получило запрос от правительства Украины на экстрадицию лиц, пригодных для службы в Вооруженных Силах.

В этих фейковых предупреждениях украинцев призывали явиться в Высокий суд в октябре. Там якобы должно пройти "слушание по запросу на экстрадицию". А если человек не явится, "могут выдать ордер на арест и содержать под стражей до завершения процедуры экстрадиции".

Конечно, в Министерстве юстиции Ирландии полностью отрицают свою причастность к этим рассылкам.

Мошенничество – распространенное явление. Некоторые из самых популярных типов мошенничества включают в себя использование поддельных электронных писем, звонков или текстовых сообщений, которые выдают за настоящие обращения организаций,

– отметили в ведомстве.

Письма с дезинформацией рассылали и в Британии

Если вы не уверены в оригинальности каких-либо писем от Министерства юстиции Ирландии, можно обратиться за помощью по номеру

В начале февраля в Великобритании также распространяли фейковые письма об украинцах. В них хозяев жилья якобы просили сообщать информацию о проживающих у них мужчинах из Украины.

Британские власти подчеркнули, что "письма" на правительственных бланках – подделка. Такие фейки часто распространяют, чтобы дестабилизировать ситуацию в обществе. Это влияет и на украинских беженцев, и на граждан страны, которая их приняла.