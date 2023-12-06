10 000 упражнений: для украинцев создали бесплатную платформу для изучения польского

Польша приняла беспрецедентное количество украинцев, бежавших от полномасштабного российского вторжения. Не каждый беженец может быстро освоить польский язык. Чтобы облегчить этот процесс, для украинцев была создана бесплатная платформа.

Пользователям предлагается более 10 000 упражнений, которые помогут быстро изучить основы польского языка. В настоящее время доступно обучение на уровнях А1 и А2.

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Украинцы смогут учить польский язык на бесплатной платформе

Новая платформа для бесплатного изучения польского языка Lingva Polska разработала Ассоциация инновационного и цифрового образования в сотрудничестве с Фондом Deloitte Polska.

Платформа использует современные методы обучения, включая игры. Курс разработан по методике украинского психолингвиста Виталия Зубкова, владеющего более чем 20 языками.

По словам исполнительного директора Ассоциации инновационного и цифрового образования Марии Богуслав, команда уделила максимум внимания разработке этого продукта. Все элементы системы были тщательно разработаны и содержат собственные визуализации, сопровождающие материалы или диалоги, читающие профессиональные носители языка.

Lingva Polska – это результат нашего многолетнего опыта обучения иностранным языкам для украинцев. Пользователям будет предложено 10 000 упражнений. Они смогут изучить самые популярные фразы, которые можно уверенно использовать в повседневной жизни,

– рассказала она.

На платформе предлагаются бесплатные курсы А1 и А2. Программу для высших уровней еще не разрабатывают.

К слову, для пользователей создали видеоинструкцию, как зарегистрироваться и учиться на платформе.

Украинцы смогут учить польский язык на бесплатной платформе Lingva Polska / Фото Unsplash

Отправлять посылки из Польши в Украину стало еще легче

Полномасштабная война в Украине повлекла за собой расширение услуг "Новой почты" заграницей. Во многих странах открылись новые отделения, чтобы помочь украинцам с пересылкой и получением посылок из Украины.

Теперь посылки из Польши можно отправить в Украину еще проще. Это стало возможным благодаря соглашению, которое подписал польский почтовый оператор InPost и украинская "Новая почта". Рассказываем, как украинцы могут упростить себе этот процесс.