Украинцы в Грузии претендуют на новую финансовую помощь: как получить 225 лари

29 марта 2023, 11:25
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Источник:

Unite Together

Украинцы, которые находятся в Грузии, претендуют на получение финансовой помощи от команды Unite Together. Денежную поддержку окажут 1200 беженцам.

Кто может получить выплату и сколько?

Денежные средства предоставят тем, кто имеет сложное финансовое положение. Еще одно из условий – прибытие в Грузию после 1 февраля 2022 года.

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Программа оказывает финансовую поддержку в размере 255 лари (3 230 гривен) на одного человека в течение марта –   июня 2023 года. То есть будет четыре платежа, первый – уже в апреле.

Для получения выплаты человек должен отвечать следующим критериям уязвимости:

  • старше 60 лет (по дате рождения);
  • иметь многодетную семью (трое и более детей младше 18 лет);
  • быть одинокой матерью / отцом, самостоятельно воспитывающей несовершеннолетних детей и имеющей соответствующие документы.


Новая финансовая помощь украинцам в Грузии / Фото Unite Together

Что необходимо для получения выплат в Грузии?

Для того чтобы получить помощь, нужно заполнить заявку. При этом следует отметить, что поданные анкеты не являются автоматическим подтверждением выплат.

Всю информацию и уточнения предоставят непосредственно координаторы программы.

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Автор: Марта Касіянчук