Германия повысит выплаты для беженцев: на какие суммы рассчитывать украинцам

В Германии решили повысить выплаты для беженцев из Украины. Помощь вырастет уже с начала следующего года.

С 2024 года Германия повысит социальные выплаты Bürgergeld. Об этом заявил министр социальных дел Губертус Гайль. Сколько будут получать украинцы в Германии – далее в материале.

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Что такое Bürgergeld

Размер пособия повысят на 12%. Главная причина – инфляция в Германии. Ведь цены растут, а социалки не хватает для покрытия всех базовых потребностей.

Помощь по безработице Bürgergeld немцы начали выплачивать в 2023 году. Это выплаты для тех, у кого нет работы и чей доход не дотягивает до прожиточного минимума. Bürgergeld в Германии получают более 5,5 миллионов человек. Эти выплаты равноправно распространяются и на украинских беженцев.

При начислении такой помощи учитываются все виды доходов и активов (в том числе из Украины) и имущество. Для получения выплат Bürgergeld сумма оценки имущества беженца (например, авто, драгоценности, наличные деньги) не должна превышать 15 000 евро на каждого члена семьи.

Как вырастет сумма выплат

Со следующего года размер пособия по безработице ощутимо вырастет. Новые суммы будут следующими:

Одинокие взрослые или родители-одиночки – 563 евро (сейчас 502 евро);

Дети до 6 лет – 357 евро (сейчас 318 евро);

Дети от 7 до 14 лет – 390 евро (сейчас 348 евро);

Дети от 15 до 18 лет – 471 евро (сейчас 420 евро).

Польша предлагает украинцам новую стипендию

Украинские ученые могут претендовать на стипендию по программе "Месяц в Польше". Она позволит ученым, которые ее получат, проводить короткие научные исследования: интервью, опросы, социальные эксперименты.

В рамках программы участники получат 6 500 злотых (57 900 гривен) денежной поддержки, а также новый опыт и ценные контакты с учеными в Польше. Больше – читайте в материале.