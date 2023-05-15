Чехия планирует сократить денежную помощь украинским беженцам: в чем причина

Чехия потратила на украинских беженцев более 1,5 миллиарда евро. Две трети средств были выделены из государственного бюджета страны. Наибольшую сумму потратили на соцвыплаты, поэтому уже с июля это пособие планируют сократить.

В целом расходы Чехии на гуманитарную помощь украинцам с февраля 2022 года по апрель 2023 года превысили 35,8 миллиарда чешских крон (1,52 миллиарда евро). Две трети этой суммы – 24,6 миллиарда крон выделили из государственного бюджета страны. На что потратили больше всего, и как изменятся выплаты украинцам уже летом – читайте дальше.

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Большую часть средств Чехия потратила на социальную помощь украинским беженцам. На выплаты ушло 11,7 миллиарда крон (490 миллионов евро). На жилье для украинцев было выделено 7,6 миллиарда крон (315 миллионов евро). Эту сумму уплатили чехам, предлагавшим проживание беженцам. На медицинские услуги – 5,8 миллиарда крон (240 миллионов евро).

Чехия приняла более полумиллиона беженцев от войны, среди которых почти треть – дети. В Минфине страны отметили, что около 100 тысяч украинцев начали работать после прибытия. А это значит, что значительная часть средств возвращается в чешскую экономику посредством налогов и сборов.

Выплаты для украинцев в Чехии изменятся

Социальная поддержка украинцев изменится с июля. Чехия планирует сэкономить на расходах за экстренное жилье и больше не платить "солидарные взносы" для владельцев помещений для беженцев. С июля украинцы будут непосредственно получать деньги на жилье от государства: 3000 чешских крон на человека в зарегистрированной квартире, и 2400 крон – в незарегистрированной.

Расчет на выплаты за проживание в Чехии / Фото с фейсбука Министерства труда и социальных дел Чехии

Таким образом, в Чехии хотят привлечь к оплате за проживание тех украинцев, которые нашли работу. Дополнительно при определении суммы выплат власти будут оценивать заработок и сбережения беженца. Чехия просит украинцев подать заявки на получение новой помощи как можно скорее, желательно до конца мая.