Украинским беженцам в Чехии могут изменить соцпомощь: что это значит

Украинцев, которые находятся под временной защитой в Чехии, могут перевести на общую систему соцпомощи страны. Об этом заявили в министерстве труда и социальных дел.

Беженцы из Украины могут в следующем году получать выплаты через общую систему социальной помощи. Что это изменит для украинцев в Чехии в 2025 году читайте дальше.

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Открытие системы для беженцев

Соответствующие изменения могут быть введены после окончания временной защиты или после ее продления. Об этом заявил министр труда и социальных дел Чехии Мариан Юречка.

Сейчас беженцы со статусом временной защиты получают материальную поддержку, если их доход не превышает прожиточный минимум. Подать заявку на такие выплаты можно онлайн.

За текущий год планируется объединить различные виды гуманитарной поддержки в одну: на оплату проживания, на детей и помощь в связи с тяжелым материальным положением.

Изменения могут заработать в 2025 году

О планах открытия доступа беженцам к общей системе помощи министр труда говорил еще в феврале прошлого года. Если украинцев переведут в чешскую систему соцподдержки, гуманитарную помощь беженцам отменят.

Если все сложится именно так, как планируют в чешском правительстве, доступ к системе для украинцев откроют в течение первой половины 2025 года.

Мы проведем встречу и дискуссию, чтобы с началом реформы социальной помощи в течение первой половины 2025 мы могли перевести беженцев на эту реформированную чешскую систему,

– заявил Мариан Юречка.

В то же время, украинские беженцы уже сейчас получают некоторые виды чешской соцпомощи. К примеру, больничный, если они официально трудоустроены.

В Чехии вдвое выросли выплаты на жилье для украинцев

По последним данным статистики, в Чешской Республике сейчас находятся 376 тысяч украинцев под временной защитой. Только за ноябрь месяц центры занятости выплатили гуманитарной помощи на 496 миллионов крон (около 20 миллионов евро). А трудоустроиться удалось около 125 тысячам украинских беженцев в стране.

С 1 января в Чехии выросли компенсации на проживание для украинцев из уязвимых категорий. Это повышение касается около 66 тысяч граждан.

Компенсация за жилье для уязвимых категорий в Чехии с 2024 года:

6 000 крон (244 евро) – за проживание в зарегистрированном жилье;

4 800 крон (195 евро) – за проживание в незарегистрированном жилье.

Пока уязвимые лица в Чехии имеют право на бесплатное жилье от государства в течение неограниченного периода. Но с 1 сентября 2024 года все категории лиц под временной защитой смогут находиться в предоставленном государством жилье только до 90 дней.