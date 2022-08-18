В Британии планируют вдвое повысить денежную помощь за прием украинских беженцев

В Великой Британии действует программа "Дома для Украины", в рамках которой британцы предоставляют свое жилье нашим беженцам. Но уже совсем скоро тысячи украинцев рискуют остаться без крова.

Дело в том, что на фоне безумной инфляции и экономического кризиса жителям Великой Британии выходит достаточно затратно принимать у себя беженцев из Украины. Даже при финансовой помощи от правительства. Поэтому власти страны обсуждают возможность увеличить вдвое выплаты тем, кто предоставляет убежище украинцам.

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Какая ситуация со спонсорской программой "Дома для Украины" в Британии

С 24 февраля текущего года в рамках программы "Дома для Украины" временное жилье в Великой Британии нашли уже более 100 тысяч украинцев. По ее условиям, спонсорами жилья могут стать граждане и резиденты страны. А договор заключается минимум на полгода. Однако почти четверть британских семей, выделяющих комнату или же целую квартиру / дом для украинцев, не планируют продлевать спонсорство по истечении срока.

Все из-за резкого удорожания продуктов, коммунальных услуг и не только. Поэтому некоторые спонсоры обратились к власти с просьбой увеличить вдвое размер пособия. Правительство работает над этим, ведь такой шаг поможет не допустить, чтобы из-за роста стоимости жизни беженцы снова остались без дома.

Сейчас месячная выплата на одного украинца составляет 350 фунтов. Таким образом, британцы рассчитывают получать ежемесячно 700 фунтов на одного принятого гражданина Украины.

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