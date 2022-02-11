Важный груз: украинцы из США передали помощь больницам Днепра
Источник:Городской совет Днепра
Украинцы, проживающие в США, направили гуманитарную помощь для медицинских учреждений Днепра. Более того, они планируют передавать ее и дальше.
Этот груз прибыл в Днепр накануне, 9 февраля. Его передали представители украинской диаспоры из американского города Рочестер.
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Подробности о помощи от диаспоры
Речь идет о 16 многофункциональных больничных койках и 50 ящиках расходных материалов. Их уже в ближайшее время направят в медицинские учреждения Днепра.
Груз, уже прибывший в Днепр, распределят между:
- городской клинической больницей матери и ребенка имени профессора Руднева;
- городской клинической больницей №6;
- Днепропетровской областной детской больницей.
"Такие многофункциональные кровати необходимы. Они пригодятся в нашем реанимационном отделении", – п одчеркнул Игорь Македонский, гендиректор больницы матери и ребенка имени Руднева.
Его коллега из городской клинической больницы №6 подчеркнул, что новые кровати позволят оказывать более качественную помощь днепрянам. Их разместят в отделении интенсивной терапии, которое лечит больных коронавирусом.Обратите внимание! В благотворительной организации "Объединение ради мира" объяснили, что уже скоро в Днепр отправят новую партию гуманитарной помощи из США.