Украинцы на Кипре могут посещать бесплатные курсы греческого

Находясь в другой стране очень трудно найти общий язык без знаний языка. С такой проблемой столкнулись едва ли не все украинцы, вынужденные бежать от войны.

Бесплатные курсы греческого для украинцев на Кипре

Многие страны предлагают курсы по изучению языка для украинцев. Такую возможность предоставил и Кипр. Так, чтобы облегчить адаптацию наших граждан, Министерство образования Кипра решило организовать бесплатные интенсивные курсы по греческому языку.

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Курсы организованы для украинцев, прибывших в Республику Кипр после 24 февраля 2022 года и получивших статус временной защиты.

Обучение будет проходить в июне и июле, в следующих учебных заведениях:

Никосия – 22305215;

– 22305215; Лимассол – 25305245;

– 25305245; Ларнака – 24304164;

– 24304164; Пафос – 26306284;

– 26306284; Фамагуста – 23820978.

Если возникают дополнительные вопросы, следует обратиться в соответствующее учебное заведение по номеру телефона.

Занятия будут проводить 5 раз в неделю во второй половине дня. Одна встреча будет состоять из трех учебных периодов по 45 минут.

Как проходит регистрация на курсы

Регистрация желающих продлится с 6 по 9 июня 2022 года с 14:30 до 19:30.

После регистрации необходимо будет предъявить документы, удостоверяющие личность и подтверждающие официальный статус пребывания в Республике Кипр.

Украинцы (взрослые и несовершеннолетние) освобождаются от всех сборов за обучение, в частности, регистрационного взноса в размере 10 евро. Учебные материалы будут предоставляться бесплатно.