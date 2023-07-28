Одна из европейских стран может попросить украинцев вернуть деньги за языковые курсы

План чиновников касается и украинцев с временной защитой. Цель нового постановления – мотивировать беженцев успешно заканчивать бесплатные языковые курсы.

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Так, в проекте постановления говорится, что совершеннолетний получатель международной защиты обязан участвовать в программе адаптации и изучения эстонского языка. Лица, получившие временную защиту, обязаны пройти обучение по программе адаптации и курсы эстонского языка на уровень А1, предлагаемые государством безвозмездно.

Если же получатель международной защиты не выполнит обязательства, взятого при регистрации на курсы эстонского языка, то организатор языковых курсов взыскает с него расходы на обучение.

Между тем, в министерстве надеются, что требовать деньги обратно не придется. Чиновники сообщили, что курсы эстонского языка начального уровня уже успешно закончили 5500 получателей временной защиты.

Мы надеемся, что возвращаемая государству сумма составит 0 евро, поскольку цель нового постановления – мотивировать получателей международной, в том числе временной защиты, успешно заканчивать бесплатные курсы эстонского языка,

– сообщила глава отдела культурного разнообразия министерства Ольга Ситник.

По состоянию на 24 июля 2023 года 5554 беженца из Украины успешно закончили бесплатные курсы эстонского языка уровня А1. 2519 человек еще продолжают обучение, а 894 человека зарегистрировались на новые курсы.

Отмечается, что если министерству все же придется требовать деньги с беженцев, возвращенные суммы перейдут в госбюджет.

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