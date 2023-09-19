Ирландия хочет ввести плату за жилье для украинских беженцев: с чем это связано

Чиновники просят пересмотреть систему помощи и обеспечить равенство других уязвимых групп людей. Детали об этом заявлении – далее в материале!

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Украинцев в Ирландии хотят обязать платить за жилье

Независимый советник из Килларни Мартин Грейди во время заседания совета округа выдвинул предложение взимать плату за проживание с трудоустроенных украинских беженцев. В своем обращении Грейди отметил, что в стране работают около 15 000 украинских беженцев, а не имеющие работы имеют право на социальную помощь в размере 220 евро в неделю. В то же время беженцы из других стран получают 39 евро в неделю.

Неоправданно принимать кого-то, кто получает заработную плату за полный рабочий день, не платя ни одного взноса на жилье или рекордно высокие коммунальные услуги,

– объяснил свою позицию чиновник.

Грейди сообщил, что в прошлом году расходы на помощь украинцам достигли 1,3 миллиарда евро, а в 2023 году сумма, выделенная на жилье и социальные выплаты для беженцев, превысит 2 миллиарда евро.

Поэтому чиновник подчеркнул необходимость пересмотра текущей системы помощи и обеспечения равенства. При этом добавил, что "не предлагает забрать крышу над головой". Советник заявил, что владеет информацией о беженцах, чьи доходы превышают порог, предусмотренный для социального жилья.

Этот вопрос обсуждается

Другие депутаты пока не согласились с идеей оплаты размещения, потому что принятие такого предложения означало бы, что "беженцы, бежавшие от войны, нежелательны в этой стране".

В то же время политики согласны рассмотреть поправки по поводу проверок материального положения и доходов беженцев. Поэтому обсуждение этого вопроса продолжается, поскольку политики ищут сбалансированный подход к удовлетворению потребностей беженцев и приемной страны.

Поддельные письма приходят украинцам в Ирландии

Фейковые листы об экстрадиции разослали украинским беженцам в Ирландии. Их посылали якобы от имени Министерства юстиции страны.

Ирландия предоставила убежище почти 94 000 украинцев. Из-за потока беженцев в стране закончилось свободное жилье. До этого значительную часть украинцев бесплатно поселили в гостиницах.

В этих поддельных письмах говорилось, что украинцев могут экстрадировать в Украину для службы в ВСУ – украинцев призывали явиться в Высокий суд в октябре, где якобы должно пройти "слушание по запросу на экстрадицию".

В Министерстве предупреждают, что эти рассылки не имеют ничего общего с реальностью, полностью ложны и мошеннические.