Валюта в подушке и детском кресле: украинцев оштрафовали на 56 000 злотых на границе

Украинцы снова удивили польских пограничников. На этот раз два огромных штрафа получили женщина и мужчина, которые тайно провозили наличку.

Украинцы часто везут наличные в Польшу контрабандой и из-за этого испытывают серьезные неприятности во время прохождения таможенного контроля. На днях мужчину и женщину поймали на польской границе, когда они пытались незаметно провезти сумму, эквивалентную более 1 миллиону злотых.

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Прячут наличные в салоне

Эти два случая были зафиксированы в пунктах пропуска в Долгобычеве и Зосине. Об этих инцидентах написали на сайте налоговой администрации Люблинского воеводства.

В Долгобычеве в багаже гражданина Украины, который ехал в Польшу, нашли 80 000 долларов наличными. Мужчина пытался провезти деньги тайком и даже не думал их декларировать. За это нарушитель получил штраф в 16 000 злотых (ориентировочно 3 600 евро).

А вот в пункте пропуска в Зосине у украинки, которая была за рулем легковушки, обнаружили еще большую контрабандную сумму – 166 000 долларов, 8 800 евро и 5 600 гривен. Незадекларированную валюту женщина спрятала в подушку и детское кресло. За такое нарушение украинка получила штраф в 40 000 злотых (около 9 000 евро). У нее сразу изъяли эту сумму.

В обоих вышеупомянутых случаях граждан Украины обязали письменно задекларировать перевозку крупной суммы наличных.

Напомним, недавно 38-летнюю украинку также оштрафовали во время пересечения границы в Медике. Женщина путешествовала на микроавтобусе и тайком хотела провезти 15 310 евро. Украинка пыталась объяснить, что эти деньги нужны ей "для жизни" за границей. Но нарушительницу таки оштрафовали на 8 000 злотых (около 1 800 евро),

Наличные деньги через украинско-польскую границу можно провозить суммойили в эквиваленте другой валюты.