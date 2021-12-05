Украинцев, работающих в Польше, стало вчетверо больше за два года: аналитические данные

За последние два года количество трудовых мигрантов из Украины, отправившихся в Польшу, увеличилось на 23,8%. А за последний год количество украинских работников выросло на 19,2%.

Об этом рассказывает компания по международному трудоустройству Gremi Personal со ссылкой на данные Фонда социального страхования Польши. При этом дефицит рабочей силы в Польше все еще присутствует, поэтому спрос на работников из Украины продолжает быть значительным.

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Детальнее о спросе на украинских работников в Польше

Сейчас количество легальных работников из Украины в Польше рекордное, свидетельствуют соцопросы. При этом осенью Польша испытывала острую нехватку работников, что было связано с активным восстановлением экономики.

В октябре в Польше предоставили рабочие места рекордному количеству иностранцев. Преобладали среди них украинцы. Так, 636 тысяч украинских граждан в соседней стране уплатили страховые взносы, что на 23,8% больше, чем 2 года назад.

Генеральный директор компании Gremi Personal Томаш Богдевич, отмечает, что в этом году спрос на украинских работников в Польше увеличился на 90%. Прежде всего, это касается предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, производства пластмассовых изделий и логистической отрасли, влияние которой существенно выросло в период пандемии.

По данным исследования аналитического центра Gremi Personal, 80,6% украинцев едут работать в Польшу из-за возможности получать большие, чем в Украине зарплаты. Например, на польских фабриках и заводах сейчас можно заработать 25 – 40 тысяч гривен и больше.

Прогнозы экспертов

Будут ли украинцы и дальше выбирать Польшу как страну трудовой миграции, будет зависеть от того, упростят ли процесс трудоустройства и предложат ли более высокие зарплаты западные соседи Польши,

– отмечает Томаш Богдевич.

Кроме того, эксперты отмечают, что со следующего года в Польше увеличится минимальная почасовая ставка оплаты труда. Это значит, что в среднем украинцы будут зарабатывать за границей на 2 тысячи гривен больше.

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