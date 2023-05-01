85% беженцев из Украины больше не будут платить за жилье в Польше: это касается не всех

На льготу могут рассчитывать только уязвимые категории. Кто освобождается от участия в расходах на получение пособия – читайте дальше!

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Как известно, с 1 мая в Польше выросла сумма оплаты за проживание беженцев в муниципальных общежитиях и гостиницах. Такая норма действует при условии пребывания там более 180 дней. Но 85% украинцев в коллективных центрах освобождены от оплаты.

Согласно поправкам к закону о помощи украинским беженцам, которые приняли в январе 2023 года, жители коллективных центров должны частично оплачивать стоимость своего проживания:

более 120 дней – 50% стоимости проживания, но не более 40 злотых в сутки;

– 50% стоимости проживания, но не более 40 злотых в сутки; более 180 дней – 75% стоимости проживания, но не более 60 злотых в сутки.

Между тем около 60 000 украинцев в таких центрах коллективного размещения в Польше освобождены от оплаты.

Более 85% находящихся в центрах коллективного размещения освобождены от участия в расходах на помощь. Эти льготы касаются несовершеннолетних, инвалидов и людей пенсионного возраста,

– сообщили в МВД.

То есть, это означает, что бесплатно могут и дальше проживать беглецы от войны уязвимых категорий: дети, пожилые люди и люди с инвалидностью.

Зачем такие изменения?

В МВД подчеркнули, что целью изменения правил оказания помощи в центрах является мобилизация граждан Украины в профессиональную активизацию и самостоятельное функционирование в Польше. Поэтому таким образом хотят стимулировать украинцев трудоустраиваться и приобретать финансовую независимость.

Людям из уязвимых групп труднее устроиться на работу, поэтому их освобождают от платы за проживание.