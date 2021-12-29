Как украинцев обманывают в Польше: 5 популярных мошеннических схем

За границей люди часто менее социально защищены, чем дома, поэтому риски встретить мошенников растут. В частности, в Польше к праздникам активизировались русскоязычные мошенники.

Только в третьем квартале этого года было зафиксировано 25 фактов воровства личных данных и мошенничества на общую сумму 931 тысяча злотых. Это самый высокий результат за 13 лет. Об этом сообщает аналитический центр компании по международному трудоустройству Gremi Personal. Эксперты компании рассказали о 5 самых популярных схемах обмана, на которые попадают мигранты в соседней стране.

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Банковские аферы

В Польше многие крупные банки имеют русскоязычных консультантов. Зная это, аферисты звонят по телефону, представляются работниками польских банков и пытаются узнать конфиденциальную информацию русскоязычного клиента, чтобы получить доступ к его счету. Например, мошенник убеждает жертву, что она совершила платеж на сумму в несколько тысяч злотых. В стрессовой ситуации человек может предоставить конфиденциальную информацию.

Фейковая перепись населения

Под видом переписи населения, которая в этом году проходила в Польше и была обязательна для иностранцев, мошенники также пытались узнать некоторые секретные данные, которые могут открыть им доступ к чужому банковскому счету (например, девичью фамилию матери или другую информацию). Через несколько дней после фейковой переписи человеку звонит представитель банка и называет полученную ранее информацию о человеке, чтобы тот убедился, что действительно общается с банковским работником. Далее мошенник, притворяющийся сотрудником банка, пытается получить окончательный доступ к чужим банковским счетам.

Фальшивая задолженность

Трудовому мигранту звонят по телефону и на польском языке сообщают о том, что на его имя взят кредит. Человеку говорят, что он должен погасить эту задолженность немедленно. В то же время у человека могут расспрашивать его данные (как будто для того, чтобы проверить, является ли он должником). Если жертва сообщит свою банковскую информацию, мошенники могут взыскать деньги с ее счета.

Предоплата за доставку посылок

Аферисты рассылают уведомления о том, что нужно сделать предоплату за доставку посылки. Когда человек переходит по ссылке из этого сообщения и указывает свои данные, мошенники могут снять деньги со счета, обналичить с помощью электронной системы Blik, а также оформить на жертву онлайн-кредиты.

Обман на объявлениях о работе

Мошенники часто выдают себя за работодателей в интернете. Как правило, работа несложная, заработная плата высокая, а требования к кандидатам незначительны. Для устройства на работу нужно заполнить анкету с датой рождения, адресом проживания и номером счета, а также отправить двухсторонний скан своей ID-карты.

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