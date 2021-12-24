Украинцев в Испании приглашают вместе спеть колядки: где и когда

Представители украинской диаспоры в Барселоне призвали всех желающих принять участие в совместном исполнении колядок на родном языке. Цель состоит в том, чтобы объединить украинцев, проживающих в столице Испании, и вместе почтить традиции.

Об этом сообщает украинская ассоциация "Джерело" на своей странице в фейсбуке. Присоединиться к событию могут как коллективы, так и одинокие исполнители.

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Подробнее об исполнении колядок в Барселоне

Праздничное мероприятие состоится в воскресенье, 26 декабря, непосредственно на площади Каталунья в Барселоне. Начало запланировано на 12:30.

Приглашаем церковные хоры и всех, кто хочет вспомнить и спеть вместе с нами украинские колядки,

– призвали организаторы.

Хотя исполнение рождественских песен будет происходить под открытым небом, не следует забывать о карантинных ограничениях, действующих во время пандемии. В частности, следует соблюдать безопасную дистанцию ​​между участниками.

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