Украинцы "застряли" на круизном лайнере в Шотландии: что известно о ситуации

Украинцы были вынуждены покинуть Украину из-за войны и искать временное убежище в других странах. Каждое из государств предложило беженцам разные условия жилья, трудоустройства, выплат и т.д.

2 000 украинцев "застряли" на круизных лайнерах в Шотландии

Многие украинцы отправились в Шотландию. К примеру, в этой стране 2 тысячи беженцев поселили на двух круизных лайнерах. Они живут там уже полгода. С одним из них скоро закончится контракт и украинцам придется искать новое жилье. То есть, беженцы "застряли" на лайнере без дальнейшего проживания. Власть предлагает другие варианты решения ситуации.

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Правительство Шотландии заключило контракт с двумя круизными суднами, которые стали временным убежищем для беженцев. Одно из них – MS Ambition – базируется в Глазго, а второе – MS Victoria – пришвартовано в Эдинбурге.

Контракт с первым истекает 31 марта, а контракт с MS Victoria продлили до июня 2023 года.

На лайнере в Глазго с сентября 2022 года проживает 1 170 украинцев, в том числе 420 детей. Беженцам на борту предоставили доступ к:

ресторанов;

детских игровых площадок;

магазинов;

мест общего использования.

Также украинским переселенцам обеспечили доступ к медицине, социальной поддержке и курсам английского языка.

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