Украинцы смогут по почте пересылать за границу паспорта и другие документы

Кабмин разрешил украинцам отправлять по почте документы, удостоверяющие личность, включая загранпаспорта. Услуга будет действовать для пересылки как внутри Украины, так и за границу.

Так, 17 января правительство Украины внесло изменения к Правилам предоставления услуг почтовой связи. Теперь украинцы смогут пересылать документы, в частности паспорта, по почте. Об этом сообщил представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук.

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Разрешена пересылка в международных регистрируемых почтовых отправлениях паспортов гражданина Украины для выезда за границу, а также в период действия военного положения или на период, заканчивающийся в последнее число месяца, в котором завершается действие карантина, установленного на территории Украины КМУ, паспортов гражданина Украины, удостоверение личности на возвращение в Украину,

– сообщил Тарас Мельничук.

Следовательно, если речь идет о пересылке паспортов граждан Украины, то это правило будет действовать на период военного положения и карантина. Это поможет решить проблему украинцев, которые выехали из временно оккупированных регионов на территорию третьих стран.