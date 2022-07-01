Медицинская помощь в Молдове: как украинским переселенцам получить бесплатные услуги
1 июля 2022 , 12:44Читати новину українською
Источник:Министерство здравоохранения Украины
По данным ООН, на поиски убежища от войны в Украине в Молдову отправились почти 500 тысяч украинцев. Делимся полезной информацией о бесплатной медицинской помощи в этой стране.
Самое главное, что следует знать о медицинской помощи в Молдове, выделили в Министерстве здравоохранения Украины.
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Кто может рассчитывать на бесплатные медуслуги в Молдове
- Каждый гражданин Украины, который находится в Молдове легально. Чтобы получить помощь врачей, достаточно показать документ, подтверждающий личность (заграничный украинский паспорт, внутренний паспорт Украины, ID-карта или свидетельство о рождении).
- Иностранцы, имеющие любой статус защиты.
Где можно получить медицинскую помощь
- На пограничных пунктах и центрах беженцев, где дежурят медицинские бригады.
- В учреждениях первичной медицинской помощи по месту жительства.
- В частных клиниках, где бесплатно обслуживают беженцев.
Что нужно знать о медицинской системе в Молдове
- Каждый житель Молдовы имеет право на минимальную медпомощь: консультацию врачей, диагностику, иммунопрофилактику, скорую помощь, лечение в стационаре в случае туберкулеза, психических расстройств, онкологии, астмы, диабета и ряда инфекционных заболеваний.
- В Молдове работает система медицинского страхования. Владельцы полиса могут рассчитывать на еще 200 дополнительных услуг.
- Чтобы получить бесплатную медицинскую помощь, пациент должен быть зарегистрирован у семейного врача.
Полезные контакты
- Сервис для записи на прием к врачам в Молдове (для медицинской помощи частным путем): doc.online/md
- Доступ к бесплатному медицинскому обслуживанию для женщин, финансируемого Фондом ООН в области народонаселения, во всех медицинских центрах страны: https://bit.ly/3y896AY
- Контакты частных заведений и врачей-добровольцев, готовых оказать безвозмездную помощь украинцам: www.dopomoga.gov.md
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