Украинцам в Польше выплатят дополнительные 700 злотых: какие условия получения помощи

Подавляющее большинство украинских беженцев находятся сейчас в Польше. И значительная часть из них нуждается в финансовой помощи, поэтому ООН также разработала свою программу по денежной поддержке граждан Украины.

Речь идет о краткосрочной денежной помощи для украинцев в Польше в размере 700 злотых (около 5 тысяч гривен). Процедура получения средств от ООН очень проста. Читайте дальше и узнайте, кто может оформить заявку и как это сделать.

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Кто может получить материальную помощь от ООН

Выплачивать будут средства беженцам из Украины, которые пересекли границу именно с Польшей после 24 февраля. Рассчитывать на дополнительную помощь могут 4 человека из одной семьи. Однако есть определенные условия: первый член семьи получит 700 злотых, а остальные – 610 злотых.

Как подать заявку на 700 злотых

Заполните анкету, доступную по этой ссылке . Это будет вашей регистрации.

доступную по этой . Это будет вашей регистрации. Тогда вам придет SMS , в котором вам сообщат место и время, где и когда нужно будет подтвердить свою личность, факт пересечения границы и сдать отпечатки пальцев.

, в котором вам сообщат место и время, где и когда нужно будет После подтверждения вы снова получите SMS, на этот раз с кодом BLIK. С его помощью вы сможете снять свои деньги в любом банкомате в течение 7 дней .

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На сегодня такие центры по обработке заявок на выплату от ООН есть только в Варшаве.