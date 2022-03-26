Как украинцам в Польше оформить помощь по программе "Семья 500+"

"Семья 500+" в Польше – это государственная программа для родителей. Она предполагает, что каждая семья имеет право получать субсидию в размере 500 злотых в месяц на каждого ребенка.

Программа призвана способствовать улучшению демографической ситуации в стране. Как известно, в Польше рождаемость низкая, трудоспособных граждан не хватает, а население стареет. Правительство борется с этими проблемами уже долгое время.

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"Семья 500+" для украинцев в Польше

Теперь Учреждение социального страхования (ZUS) будет выплачивать средства по программе "Семья 500+" и украинцам, прибывшим в Польшу после 24 февраля 2022 года. Закон о помощи гражданам Украины, принятый в Польше, гарантирует беженцам это право.

Для подачи электронного заявления на участие в программе "Семья 500+" граждане Украины должны иметь PESEL (польский аналог идентификационного кода), банковский счет в Польше и номер телефона.

Также заявление можно подать лично в заведениях ZUS. Более того, в эти выходные ZUS организует специальную акцию "Выходные для Украины".

В субботу и воскресенье в разных городах Польши отделы ZUS будут открыты для граждан Украины, желающих подать заявку на помощь "Семья 500+". Также будет создан специальный пункт на Национальном стадионе в Варшаве,

– сообщила глава ZUS Гертруда Усцинская.

Сотрудники ZUS помогут всем заинтересованным создать личный профиль на платформе электронных услуг ZUS (PUE ZUS) и подать заявку на получение помощи.

Кроме того, ZUS создал специальную телефонную информационную линию на украинском и польском языках по семейным льготам для граждан Украины. Среди работников горячей линии есть и украинские беженцы. Она работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 18:00. Обращаться нужно по номеру 22 444 02 55 (оплата согласно тарифам операторов).

Вопросы для уточнения информации о льготах для семей можно отправлять на почтовый ящик UA@zus.pl.

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