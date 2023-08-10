Украина закрывает 280 автобусных маршрутов в Польшу и Россию: в чем причина

В Украине реформируется сфера международных автобусных перевозок. Поэтому после проверки было отменено немало маршрутов в Польшу и РФ.

Украина закрыла 280 автобусных маршрутов в Польшу и Россию. Какие рейсы попали под первую волну сокращений – далее в материале.

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Реформирование международных перевозок

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины начало реформировать международные пассажирские перевозки. Планируется значительно улучшить предоставление услуг и усовершенствовать сервисы.

Первым шагом стала верификация рейсовых маршрутов. И некоторые из них оказались под сокращением. Благодаря этой верификации смогут планировать работу сервиса "єЧерга" для пересечения границы автобусами.

Кроме того, верификация всех маршрутов – это возможность расширения рынка. Ведь из-за наличия определенного маршрута только на бумаге, другой перевозчик не может открыть его и предоставлять соответствующие услуги,

– отмечает заместитель Министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач.

Какие маршруты уже закрыли

Всего в Украине было закрыто 280 международных рейсов:

118 автобусных маршрутов из Польши в Украину (те рейсы, которые не получили соответствующих разрешений со стороны Польши);

140 маршрутов из Украины в РФ;

22 маршрута из Украины в Польшу (на основе заявлений, которые подали сами же перевозчики).

После завершения проверки маршрутов между Украиной и Польшей аналогичные мероприятия проведут по рейсам в другие страны. Особого внимания заслуживают маршруты, которые проходят через временно оккупированную территорию Украины: они либо не функционируют, либо нуждаются в серьезных изменениях.

с 1 августа в Украине в тестовом режимедля пассажирских автобусов и легковых автомобилей. Раньше она действовала только для грузовиков.