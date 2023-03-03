Рекордный прирост: Украина поднялась в рейтинге самых влиятельных стран мира и вошла в 20-ку

Украина попала в ТОП-20 самых влиятельных стран мира по рейтингу Global Soft Power Index 2023. Результаты объявили на саммите в Лондоне.

Как пишет директор Украинского института Владимир Шейко, через год Украина добавила 10 баллов и заняла 37 место в общем рейтинге самых влиятельных стран мира. Таким образом, Украина стала первой страной, которая поднялась в этом списке столь стремительно. Всего в списке оказалась 121 страна.

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Украина вошла в 20 самых влиятельных стран мира / Фото фейсбук Владимира Шейко

В прошлом году наше государство занимало 51 место, а в 2021 году было на 61 позиции.

Украина добавила наибольшее количество баллов среди всех стран мирового рейтинга мягкой силы Global Soft Power Index и заняла 37 место из 121,

– отметили в МИД.

В частности, кардинальное улучшение заметно по уровню глобального влияния. Наша страна поднялась на 19 место из 45.