Украина и Польша планируют запуск сверхскоростных поездов, которые соединят Киев и Варшаву
Украина и Польша ведут серьезные переговоры по запуску сверхскоростных поездов, которые будут курсировать между двумя столицами – Киевом и Варшавой. Стороны уже пришли к согласию в вопросе типа поездов, однако другие детали остаются в тайне.
Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков во время форума "Большая стройка: новая железная дорога" в Киеве.
Важно Украинские фильмы покажут на кинофестивале в Польше: какие ленты вошли в программу
Кубраков отметил, что Польша поддерживает идею запуска скоростных поездов между Киевом и Варшавой. Стороны уже посчитали, что экономически целесообразнее будет выбрать скоростные поезда, которые могут разгоняться до 250 километров в час.
В то время как поезда, которые двигаются со скоростью 300 километров в час, супердорогие. По словам министра инфраструктуры, специалисты Украины и Польши уже начали работать в этом направлении.
Мы договоримся, что наша итальянская компания, которая занимается разработкой ТЭО (технико-экономического обоснования – 24 канал), будет работать с двумя железными дорогами,
– сообщил Александр Кубраков.
Он также подчеркнул, что уже до конца года или в январе 2022 года ожидается предварительное понимание стоимости проекта и его дорожной карты.
Железнодорожное сообщение между Украиной и Польшей: главное
Из Украины в Польшу курсирует 5 поездов:
- 2 скоростных поезда Киев – Перемышль,
- а также Одесса – Перемышль,
- Киев – Варшава,
- Львов – Вроцлав,
- беспересадочные вагоны Киев – Вроцлав.
Отметим, что курсирование поездов между Украиной и Польшей прекратилось 15 марта 2020 из-за карантинных ограничений на фоне пандемии коронавируса. Зато уже 1 октября железнодорожное сообщение Польши с Украиной возобновили. В настоящее время запрет сохранен только на железнодорожное сообщение с Беларусью.