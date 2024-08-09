Нетронутые песчаные пляжи и уникальная природа: украинцам станет доступен безвиз с новой страной

8 августа важным событием стало подписание соглашения о безвизовом режиме между Украиной и островным государством Маврикий в Индийском океане. Министерство иностранных дел Украины сообщило, что соглашение вступит в силу после завершения внутригосударственных процедур в обеих странах.

Украина подписала безвиз с Маврикием

По сообщению МИД Украины, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел переговоры со своим коллегой из Маврикия Манишем Гобеном в столице страны Порт-Луи. Переговоры были сосредоточены на безвизовом соглашении, направленной на содействие путешествиям маврикийских инвесторов и бизнесменов, которые ищут новые бизнес-возможности в Украине.

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Отмечается, что после завершения войны она будет способствовать увеличению количества украинских туристов на Маврикии.

На встрече министры сосредоточились на усилении торговых и инвестиционных отношений между своими странами. Маврикий был отмечен как одна из самых успешных экономик Африки, которая может похвастаться самым высоким ВВП по паритету покупательной способности. Страна занимает первое место среди африканских стран в Отчете Всемирного банка о глобальной конкурентоспособности и 13-е место в мире по легкости ведения бизнеса.



Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба со своим коллегой Манишем Гобином / Фото МИД Украины

Кроме того, министры обсудили ключевые договоренности, направленные на взаимное поощрение и защиту инвестиций, а также меры по избежанию двойного налогообложения. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил благодарность за интерес, проявленный маврикийским бизнесом к восстановлению Украины, и пригласил маврикийских представителей принять участие в предстоящей Конференции по вопросам восстановления Украины.

Напомним, Маврикий – это островное государство, расположено в Индийском океане к востоку от Мадагаскара, которое охватывает острова Родригес, Агалега и несколько меньших островков. Это живописное место славится своими нетронутыми белыми песчаными пляжами и уникальными природными особенностями.

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