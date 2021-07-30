Украина будет собирать биометрические данные у иностранцев: новое решение МИД

28 июля Кабинет Министров Украины принял постановление о введении сбора биометрической информации иностранцев, а также лиц без гражданства, которые будут обращаться в зарубежные дипломатические учреждения Украины с целью оформления виз для въезда в Украину. Нововведение будет применяться с 1 января 2022 года.

Новое решение устранит некоторые пробелы в процессе идентификации иностранцев и лиц без гражданства, убеждены в МИД Украины. Объясняем, что изменится.

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Детали нового решения МИД

С 1 января следующего года при подаче визового ходатайства уполномоченные органы будут проводить обязательную фиксацию биометрических данных визовых заявителей. Речь идет о фотографировании лица и сканировании отпечатков пальцев обеих рук. Данные будут сохранены в визовой информационно-телекоммуникационной системе в течение 5 лет. После указанного срока их уничтожат.

В МИД Украины отмечают, что до сих пор оформления украинских виз оставалось единственным звеном процессов идентификации иностранцев и лиц без гражданства, не предусматривающим использование биометрических данных. Поэтому новое постановление создаст такие преимущества:

позволит упростить процедуру идентификации/верификации иностранцев и лиц без гражданства во время или после их прибытия в Украину;

усовершенствует осуществления компетентными органами Украины процесс контроля за миграционными потоками иностранцев и лиц без гражданства;

улучшит координацию уполномоченных органов Украины при реализации государственной миграционной политики;

уменьшит вероятность использованием поддельных документов.

Следует добавить, что информация не касается (или касается не в полной мере) таких категорий заявителей: