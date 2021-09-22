В ухудшении эпидемической ситуации в Праге обвиняют иностранцев

Иностранцев, приезжающих в Чехию, невозможно отследить, потому что они не заполняют анкеты прибытия при пересечении границы. Поэтому гигиенисты часто не знают, были граждане других государств привиты или нет, и не могут отправить их на карантин.

Об этом заявила Зденька Ягрова, главный гигиенист Праги. По ее мнению, иностранцы очень влияют на ухудшение эпидемической ситуации в столице.

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Механизма решения проблемы нет

Сейчас, если нам сообщают о положительном результате теста для иностранца, там пишут только имя, фамилию и номер телефона. Проще говоря, если кто-то дает неправильный номер или не отвечает на звонок, мы ничего не можем с этим поделать,

– объясняет проблему Зденька Ягрова.

Главный гигиенист добавляет, что сейчас в стране нет стратегии для устранения этой проблемы. Поэтому надеются на совесть иностранцев: на то, что удастся дозвониться к ним и поговорить.

В связи с началом нового учебного года многие иностранные студенты приезжают в Чехию по программе Erasmus. Поэтому в стране высокая распространенность заболевания в группе от 20 до 29 лет.

Однако, Зденька Ягрова считает, что главной проблемой все же являются иностранные рабочие. Ведь именно они приезжают, остаются на три месяца, но не заполняют при этом анкету прибытия. В аэропорту, добавляет госпожа Ягрова, их всегда проверяют, а на других въездах в страну – лишь выборочно. Поэтому без заполненной формы в Чехию попадают многие.

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