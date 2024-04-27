Человечеству могут выдавать "углеродные паспорта": они навсегда изменят мир

Человечеству следует готовиться к так называемым "углеродным паспортам". Туроператоры предполагают, что это станет реальностью уже скоро, если туристическая сфера вообще планирует выжить.

Туристов предупредили, что "углеродные паспорта" станут реальностью уже в ближайшие годы. В частности, в отчете Intrepid Travel говорится об их введении еще до 2040 года. "Углеродные паспорта" рационализируют путешествия.

Обратите внимание "Убирайтесь домой": какие туристические направления вообще не хотят видеть туристов летом 2024 года

Для чего нужны "углеродные паспорта"

"Углеродные паспорта" будут отслеживать углеродный след, который тянется за каждым человеком. В настоящее время одними из "лидеров по углеродному следу" являются американцы. За год он составляет 16 тонн в год. В Великобритании – составляет 11, 7 тонн. Это – один из самых высоких показателей в мире.

Подчеркивают, что урегулировать ситуацию может также систематический рост цен на билеты на самолеты. Замечают, что каждый год их следует поднимать на 1, 4%. Хотя, стоит заметить, что по состоянию на 2024 год европейская авиация переживает не лучшие времена. Ряд лоукостеров уже отменил немало рейсов. Рост цен на билеты – также в повестке дня.

Между тем, туристическая сфера считает 2024 годом своего "ренессанса". Ожидают, что туризм наконец-то вернется на допандемийный уровень. Однако без проблем не обошлось и здесь. Во многих популярных локациях мира протестуют против туристов.