Инцидент произошел в людном месте, на стоянке у супермаркета. События происходили в городе Болеславец.

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Детали инцидента

Перед одним из супермаркетов стало плохо мужчине среднего возраста. Он лежал и нуждался в неотложной медицинской помощи. Неравнодушные прохожие вызвали ему карету скорой.

Медики оперативно прибыли на место происшествия и стали помогать потерпевшему. В это время его друг вышел из магазина и стал препятствовать врачам. Затем мужчина начал проявлять агрессию и ударил женщину-медика кулаком в лицо.

После этого прибыли полицейские и задержали нападавшего. Выяснилось, что неадекватное поведение проявлял 37-летний гражданин Украины . В его крови обнаружили смертельно опасную дозу алкоголя – аж 4,8 промилле .

Украинцу предъявлено обвинение в нарушении физической неприкосновенности. Решением суда ему был назначен штраф.