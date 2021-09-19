Учиться никогда не поздно: как украинка в 49 лет стала успешным агентом по недвижимости в США

Ярослава Ткачук на собственном примере доказала, что никогда не поздно получить перспективную профессию. Женщина прошла курсы и сдала экзамен на лицензию американского риелтора в 49 лет. До этого она годами занималась уборкой домов.

В Америку украинка попала почти 20 лет назад, без денег, без знания английского языка и с двумя маленькими дочерьми на руках. Все это время она упорно работала, чтобы обеспечить себя и свою семью.

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История украинки в ​​США

Когда Ярослава прибыла в США, то знала в стране единого родственника, во Флориде. Он предложил женщине поехать жить в Хантер – небольшой городок, где живет большая украинская община. В этом месте Ярослава живет и работает до сих пор.

Первая работа украинки была в гостинице. Там она работала днем. А вечером – в ресторане. Сначала Ярослава работала на кухне. Позже заметила, что официантки зарабатывают больше.

Увидела, что официантка зарабатывает больше, и решила попробовать. Хотя речь у меня тогда была очень ограничена. Но я меню выучила наизусть. И была очень хорошей официанткой. Работала так где-то 10 лет. И никто мне никогда не забросил, что мне не хватает языка,

– рассказывает Ярослава.

Впоследствии женщина узнала, что неплохие деньги приносит уборка домов. Ведь Хантер – это лыжный курорт, куда приезжает много туристов, которые снимают жилье у местных. Начинала сама, а потом организовала небольшой бизнес.

Ярослава отмечает, что благодаря упорному труду зарабатывала хорошо. Могла содержать двух детей, обеспечить им обучение в колледжах. Могла поехать ежегодно в Украину и куда-то на отдых. Говорит, больших сбережений не делала, но денег ей всегда хватало.

Ярослава Ткачук стала риелтором в США / Скриншот с видео

Как Ярослава стала риелтором

Убирая дома, Ярослава познакомилась с владельцем местного агентства по продаже недвижимости. Именно он и разглядел в трудолюбивой украинцы потенциал риелтора. И 15 лет уговаривал ее пойти учиться.

Ярослава вспоминает, что ей было нелегко решиться пойти на учебу. Она волновалась за свой несовершенный английский и не была до конца уверена, что сможет освоить эту профессию.

Морально надо было себя преодолеть: что я смогу, что я не выброшу на ветер деньги,

– вспоминает Ярослава.

В результате Ярославе удалось стать риелтором. Как только она получила лицензию, владелец агентства недвижимости города Хантер пригласил ее на работу. За три года в новой профессии Ярослава уже наработала клиентскую базу, что для риелтора наиболее важно.

Сменила профессию Ярослава вовремя и удачно. Ибо последние несколько лет рынок недвижимости в Хантере переживает настоящий бум. Только за прошлый год Ярослава продала 15 домов по общей стоимостью около 4 миллиона долларов.

Люди из Нью-Йорка наверное испугались коронавируса – и все побежали к нам. Сразу цены на жилье выросли,

– отмечает Ярослава.

Есть среди клиентов Ярославы много эмигрантов из Украины. Например, украинец Руслан Пежога рассказывает, что очень обрадовался, когда услышал украинский акцент. Это подтолкнуло его осмотреть жилье.

Среди клиентов Ярославы есть украинцы / Скриншот с видео

Среди клиентов Ярославы есть украинцы / Скриншот с видео

Сейчас Ярослава планирует получить еще и лицензию брокера. Это позволит ей открыть собственное агентство по продаже недвижимости.

Как украинка стала агентом по недвижимости в США: смотрите видео