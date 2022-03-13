Учителі-біженці з України можуть влаштуватися на роботу в польські школи

Украинцы, у которых есть педагогический опыт, могут помогать в школах Польши. Для них предусмотрена упрощенная система трудоустройства.

Все, что нужно – зарегистрироваться на сайте Куратории образования. Это управление в Польше, которое осуществляет педагогическое наблюдение за государственными и частными школами. При этом власти не потребуют документы, подтверждающие знание польского языка. Однако следует понимать, что это одно из самых главных условий, поскольку общаться нужно будет немало.

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Педагогов из Украины будут брать на должность помощника учителя. Таким образом, наши граждане могут помочь в польских школах, где учатся украинские дети.

Оказывается, что огромное большинство, более 80 процентов, – это квалифицированные работники, которые в Украине работали учителями или педагогами. Хотят работать также работники высших учебных заведений, – говорит Йолянта Мисяк из Куратории образования в Люблине.

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