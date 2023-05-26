"Червона калина" в грузинской школе: ученики эмоционально поддержали Украину

Маленькие грузины на праздновании последнего звонка спели казацкую песню, которая стала известна на весь мир. Видео растрогало украинцев в соцсетях.

Украинская фотограф Марина Карпий на своей странице в Инстаграм поделилась эмоциональным видео. Дети в грузинской школе посвятили выступление Украине. Школьники так искренне спели "Червону калину", что об этой поддержке должен узнать весь мир.

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Грузинские школьники поют "Червону калину" на последнем звонке: смотрите видео

Ролик быстро набирает просмотры и собирает лайки.

Растроганные украинцы в комментариях благодарят грузинских детей за поддержку:

marya.podzizey пишет: Низкий поклон народам Грузии за их искреннюю и сильную поддержку!

annett_kork заметила: пожежа! и видно, как дети сами кайфуют от этого, как поют от души! такие маленькие, а такие осознанные, что они делают большое дело!

nataliamartinique признается: Слезы и мурашки по коже…

Напомним, недавно мы рассказывали об украинском мальчике в Ирландии, который пришел в садик в вышиванке. Реакция воспитателей и других детей растрогала маму: они полностью посвятили день Украине и сделали аппликации в цветах украинского флага.