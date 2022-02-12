Учащиеся возвращаются в школы, а маски будут необязательными: новые правила карантина в Польше

В Польше прогнозируют спад пятой волны COVID-19. Поэтому в стране решили постепенно ослаблять ограничения. Изменения уже затронули самоизоляцию и карантин по прибытию в страну.

Однако власти Польши вместе с Минздравом решили скорректировать и другие карантинные ограничения.

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Учащиеся вернутся в школы раньше

Еще 27 января учеников пятых – восьмых классов перевели на дистанционное обучение, которое должно было продолжаться до 27 февраля, когда заканчиваются зимние каникулы. Однако министр образования сообщил о том, что срок дистанционное обучение изменят.

Дистанционное обучение у школьников и учащихся общеобразовательных школ, уже закончивших зимние каникулы, не продлится до конца февраля – они вернутся в школу на неделю раньше, 21 февраля,

– сообщил министр.

Отмена обязательного ношения масок

Глава польского Минздрава Адам Недзельский выразил надежду, что уже в марте власти смогут принять смелые решения об отмене ограничений. Недзельский заявил, что Польша имеет дело с началом конца пандемии.

На вопрос, означает ли это, что не будет ограничений и обязанности носить маски в закрытых помещениях, глава Минздрава заявил, что такого обязательства не будет, однако останется рекомендация.

Маски останутся с нами, но не как обязательство, а как рекомендация. Думаю, это будет важной профилактикой, особенно в таких местах, как общественный транспорт,

– сказал он.

Изменения правил въезда

С 11 февраля карантин по прибытию из-за границы будет снят с тех, кто предъявит COVID-сертификат. Это означает, что все вакцинированные путешественники, которые будут пересекать польскую границу после 11 февраля, не должны обязательно сдавать тест на коронавирус. В то же время, невакцинированные люди должны пройти 7-дневный карантин по прибытию.

Однако это не все изменения по карантину. С 15 февраля изоляция инфицированных будет уменьшена с 10 до 7 дней. А карантин для соседей по дому будет применяться только при изоляции больного члена семьи. В министерстве здравоохранения Польши также решили снять карантин для контактировавших с инфицированными.

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