Убежище на Кипре: как украинцам получить временную помощь

Как член ЕС Кипр также принимает украинских беженцев во время российской агрессии. Рассказываем о правах украинцев, рассматривающих эту страну как безопасное местонахождение на период войны.

Для граждан Украины, спасающихся от российских оккупантов, Кипр объявил процедуру получения временной защиты (temporary residency). Эта процедура более ускорена за предоставление временного убежища.

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Временная защита для украинцев на Кипре

Чтобы получить временную защиту на Кипре, гражданам Украины необходимо подать заявку. Форму следует отнести к районной миграционной полиции города, где конкретный беженец намерен остановиться. Это нужно сделать лично.

Временную защиту Кипр предоставляет только украинцам, которые:

прибыли в страну после 24 февраля 2022 года;

находятся на Кипре по рабочей визе (тогда срок пребывания в стране будет продлен автоматически).

Людям, имеющим разрешение на пребывание сроком 90 дней, но прибывшим в страну до 24 февраля 2022 года, будет разрешено остаться на территории Кипра еще 90 дней.

В целом украинцы на Кипре имеют право на:

вид на жительство;

доступ к рынку труда;

доступ к образованию детей в государственных школах;

временное жилье;

медицинскую помощь;

С дополнительной информацией о размещении украинских беженцев на Кипре можно ознакомиться по ссылке.