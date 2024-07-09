Uber предлагает водные путешествия: сколько будут стоить и где можно будет воспользоваться

Недавно Uber расширил свои услуги в Европе, включив в них водный транспорт. Теперь компания предлагает новые катера и яхты для путешествий в таких популярных направлениях, как Париж, Венеция, Греция и Ибица.

Uber предлагает путешествия на лодках и яхтах

В рамках подготовки к Олимпийским играм компания представила Uber Cruise – бесплатную поездку вдоль Сены. Эта услуга будет действовать с 12 июля по 3 августа, предлагая туристам возможность насладиться знаковыми достопримечательностями, наслаждаясь бесплатным бокалом вина.

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С июля в Венеции появится новый вид транспорта – лодочные перевозки. Отныне путешественники могут забронировать поездку через приложение Limo Boat, каждая лодка может вместить до шести пассажиров. Услуга будет доступна с 8:00 до 22:00, а стоимость поездки составит 120 евро.

Лодки Uber вернутся и на остров Миконос – протестировали их еще в прошлом сезоне. Новый транспортный сервис предлагается посетителям Афин, Корфу и Санторини. Услуга будет работать с 9:00 до 21:00, позволяя путешественникам удобно добраться до места назначения водным транспортом. Цены на эту услугу стартуют от 200 евро.

Uber предлагает путешествия на лодках и яхтах / Фото Uber

С августа появится опция Uber яхт с острова Ибица. Для того, чтобы получить доступ к услуге, пользователи должны заранее забронировать через специальное приложение. Яхты отправляются ежедневно в 12:00. Стоимость частного путешествия оценивается примерно в 1 600 евро.