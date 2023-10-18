Кардинально изменилась: у женщины проблемы с фото в паспорте из-за пластических операций

У сотрудников аэропорта каждый раз есть вопросы к британке Джоанн Профет. Она на фото в паспорте и она же в реальной жизни – как два разных человека. Женщина кардинально изменила внешность с помощью пластической хирургии и косметологии.

В паспорте Джоанн Профет была фотография десятилетней давности. Там она еще до всех пластических вмешательств и изменений внешности, поэтому совсем не похожа на себя нынешнюю. Пограничники и работники аэропорта каждый раз не могут поверить, что это один и тот же человек.

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Фото и реальность

Многие люди стремятся к "идеальной" внешности и порой меняют себя полностью. Сейчас пластические хирурги и косметологи предлагают широкий спектр услуг. Но оказалось, что такие "улучшения" могут вызвать проблемы при контроле в аэропорту.

Британка в тиктоке рассказала о своих приключениях во время паспортного контроля. Она не скрывает, что прошла долгий путь эстетических перемен. Джоанн сделала операцию на носу, коррекцию контура лица, зубные виниры и увеличила объем губ. Ее волосы также изменились: с коротких русых превратились в платиновый блонд с наращенными прядями.

В соцсети женщина показала себя сейчас и то, как она выглядела до изменения внешности. Разница действительно колоссальная. На первый взгляд, может показаться, что это два разных человека. "Но да, это я", – отмечает Джоанн.

Британка рассказала, что почти на каждом паспортном контроле ее просили выйти из очереди и проверяли документы.

Я несколько раз была в Турции, там меня держали в комнате час. В этот раз меня допрашивали шесть работников паспортного контроля,

– жалуется путешественница.

Когда Джоанн Профет вернулась в Манчестер, у нее потребовали сделать актуальную фотографию и получить новый паспорт. В противном случае ситуации с задержками на контроле будут повторяться.

Другие пользователи тиктока также поделились похожим опытом. Одна из них отметила, что такая же ситуация произошла с ней в Сингапуре. Офицер допрашивал ее в отдельной комнате, и ей пришлось показывать свои архивные фото до косметологических процедур с использованием филеров.

Семья пропустила отпуск мечты из-за поврежденного паспорта

Семья Алленов из Британии планировала отпуск на греческом острове Корфу. Они прибыли в аэропорт Хитроу и готовы были идти на рейс. Но им не удалось вылететь из-за поврежденного паспорта.

Уже в аэропорту Эмили Аллен положила свой документ в сканер самообслуживания. А когда доставала его, заметила, что одна из страниц немного надорвалась. Поэтому женщине отказали в посадке на самолет и вся семья пропустила отпуск на Корфу, который стоил 8 000 фунтов.

Семья пыталась спасти хотя бы часть своего путешествия, поэтому Эмили попыталась оперативно сделать экстренный паспорт. Но самый быстрый вариант изготовления документа – 10 дней.

Сотрудники аэропорта отметили, что такие проблемы со сканером самообслуживания случаются крайне редко.